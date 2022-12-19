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Без дрожи смотреть невозможно: ахнете, увидев Тома Хэнкса сегодня (фото)

19 декабря 2022 17:30
Без дрожи смотреть невозможно: ахнете, увидев Тома Хэнкса сегодня (фото)

Внешность звезды оставляет желать лучшего.

Том Хэнкс — звезда мирового масштаба. Казалось бы, имея такую популярность, актер сделает все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. Однако артист не побоялся разочаровать поклонников.

Год от года внешность знаменитости, по мнению многих фанатов, становится только хуже. Некогда привлекательный Хэнкс стремительно теряет свое очарование, а интернет-пользователям остается лишь наблюдать за переменами в его облике.

Без дрожи смотреть невозможно: ахнете, увидев Тома Хэнкса сегодня (фото)

Хэнкс ведет социальные сети, вот только на его фотографии без дрожи смотреть невозможно. Не так давно звезда экрана опубликовал селфи, сделанное в зеркале. Увидев его, подписчики отметили, как сильно похудел актер. Вдобавок к этому практически все его лицо покрылось морщинами.

Отметим, что, судя по информации в Сети, 66-летний Хэнкс относится к тем знаменитостям, которые предпочитают стареть естественно. Во всяком случае, в СМИ нет сведений о том, что он обращался за помощью к пластическим хирургам.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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