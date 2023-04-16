Без ДНК-теста не обойтись: от одного взгляда на детей Майкла Джексона станет не по себе (фото)

Всего один нюанс не дает покоя поклонникам музыканта.

Майкл Джексон оставил троих наследников. После смерти поп-короля Принс Джексон, Пэрис Джексон и Принс Джексон II постоянно оказываются в центре всеобщего внимания.

Первенец ныне покойного музыканта ведет активную благотворительную деятельность. Кроме того, он создал продюсерскую компанию вместе с младшим братом — свой канал на YouTube. Звездные наследники планировали делать обзоры на киноновинки, но дело не пошло.

К слову, второй сын музыканта избегает публичности. Принс II занят учебой и редко выходит в свет. А вот единственная дочь Джексона может похвастаться гораздо большими успехами.

Пэрис попробовала себя в качестве певицы, актрисы, общественного деятеля и модели. Ей удалось засветиться на обложках многих авторитетных в мире моды изданий, например, Harper’s Bazaar и Vogue.

Между тем многие обратили внимание на то, что Пэрис, как и ее братья, мало похожа на своего именитого отца. Некоторые даже подозревают, что поп-певец не может быть их настоящим папой. Джексон был афроамериканцем, но его наследники — белые, что вызывает у публики массу вопросов и желание провести ДНК-экспертизу.