Без ДНК-теста не обошлось: Кевин Костнер поставил под сомнение родство с сыном

Кевин Костнер не только один из главных секс-символов Голливуда, но и отец семерых детей. Однако родство с одним из своих наследников артист признал далеко не сразу.

После развода с Синди Сильвой, подарившей ему троих детей, звезда экрана начал встречаться с Бриджит Руни. На новой возлюбленной Костнер так и не женился, но это не помешало паре стать родителями. Избранница родила знаменитости сына Лиама, но актер поставил свое отцовство под сомнение.

Наследника он признал лишь после того, как сделал ДНК-тест. Получив положительный результат, артист решил поддерживать связь с сыном. После расставания с Руни, он не только активно участвовал в жизни Лиама, но и всегда помогал ему материально.

К слову, внебрачный сын актера не пошел по его стопам. Известно, что 27-летний Лиам решил связать свою жизнь с бизнесом.