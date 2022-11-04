«Бессовестный поступок» советского кино: россияне до сих пор проклинают этот фильм

Своей работой режиссеры и сценаристы всегда надеются вызвать у зрителей эмоции. И у Игоря Масленникова и Владимира Валуцкого в 1985 году это получилось. Картину «Зимняя вишня» активно обсуждают до сих пор, даже через 30 с лишним лет после премьеры. А поведение главных героев вызывает ярость и разочарование, из-за чего россияне проклинают фильм.

Больше всего критиковали решение героини Елены Сафоновой отказаться от совместной жизни с Гербертом. Импозантный иностранец был готов увезти женщину за границу и воспитывать ее сына как родного. Она долго металась между таким выгодным предложением, которое сулило безбедное будущее, и своими чувствами к женатому возлюбленному. Кульминацией картины стал эпизод, в котором герой в исполнении Виталия Соломина нагоняет машину с уезжающей женщиной. Он просит ее бросить Герберта, и она поддается на уговоры. Как считает автор Дзен-канала «Горожанин », персонаж Соломина совершил абсолютно «бессовестный поступок», разрушив несколько жизней в ленте. Ведь уйти от супруги он так и не смог.