Бесследно исчезла: что известно о третьей жене Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров связал себя узами брака в третий раз в 2008 году. Его избранницей стала Александра Шевченко, внучка его отчима, которая родилась и выросла в Ростове-на-Дону, как и сам Дибров. Супруги прожили вместе всего год и уже в начале 2009-го подали на развод. Сейчас же Александра пытается строить жизнь без популярного ведущего.

Судя по социальным сетям знаменитости, Шевченко занимается своей основной профессией: она стала актрисой. Еще во время жизни с Дибровым она смогла поступить на актерский факультет. После неудачного брака и множества попыток найти свое место в столице она отправилась жить в Санкт-Петербург, где активно снимается в фильмах и сериалах. Например, ее работу можно заметить в проекте «Формула преступления», который не так давно появился в Сети и собрал весьма высокие отзывы зрителей.

Личная жизнь знаменитости тоже наладилась. Как оказалось, в 2009 году она вышла замуж за актера Яна Ильвеса, с которым и живет в Северной столице. Актеры вместе воспитывают сына Тео. Мальчик уже активно интересуется кинематографом.

О Диброве актриса в своих публикациях не вспоминает. Как рассказывала Александра в интервью порталу «7 дней », те отношения она не считает счастливыми, поскольку практически после года брака чувствовала себя вымотанной как эмоционально, так и физически.