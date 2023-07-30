«Беспощадная чернуха»: самый жестокий советский фильм пугает даже сегодня

Советский кинематограф внимательно относился к жестокости на экране. Цензоры строго следили, чтобы кровожадные фильмы не выходили в прокат, однако режиссеры все равно снимали подобное кино.

Так, в 1989 году Дмитрий Светозаров выпустил свой триллер «Псы», рассказывающий о судьбе Аральского моря и поселения, живущего недалеко от него. В ленте снялись Михаил Жигалов, Юрий Кузнецов, Андрей Краско и другие прославленные актеры. И сама картина изобиловала сценами жестокости.

Цензоры, как только им удалось увидеть фильм, тут же приняли решение отправить его на полку. Несколько лет он пролежал в архивах из-за кровожадных кадров, но вскоре стал доступен публике.

Зрители были шокированы работой Светозарова. Публика не поняла, зачем постановщик снимал такое агрессивное кино и как актеры согласились на этот проект. До сих пор фанаты осуждают эту картину, отмечая ее бессмысленную жестокость и чувство отвращения, которое остается после просмотра.