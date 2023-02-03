Бесчеловечные условия: изумитесь, почему Литвинова забрала дочь из русской школы

Рената Литвинова стала матерью летом 2001 года, когда родилась ее дочь Ульяна. Девочка с детства росла в творческой среде, но однажды мать решила отправить ее из родного дома на учебу за границу.

Как оказалось, такое решение артистка приняла из-за особенностей российского образования. Первые годы Ульяна училась в московской школе, но не справлялась с нагрузками. По словам Литвиновой, она регулярно была занята домашней работой, проектами и другими заданиями, которые отнимали у нее все свободное время.

«Моя дочь была несчастна в русской школе», — вспоминала артистка в одном из интервью.

Именно поэтому в 11 лет она отправила дочь во французскую школу École des Roches, где условия обучения заметно отличались. В итоге Ульяна закончила учебное заведение и осталась жить в Европе. Сегодня она спокойно говорит на трех языках, выучив английский и французский, покоряет подиумы и снимается в кино. Образование же она решила продолжить в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии и планирует стать новой звездой мира моды.