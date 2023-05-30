Бероев и Алферова поселили у себя постороннего мужчину: как так вышло

Егора Бероева и Ксению Алферову по праву считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Шутка ли, но они хранят друг другу верность в течение более чем 20 лет. Тут в пору курс по успешной семейной жизни продавать. Однако актерская чета занята делами другими, гораздо более важными и ценными.

Например, в 2018 году Бероев и Алферова поселили дома постороннего мужчину! Но не будем спешить с выводами, ведь поступок пары стал достоянием общественности. Зачем они приняли такое решение? Из благородства и любви к людям.

Влад Соноцкий — носитель врожденной хромосомной патологии. Когда мужчина осиротел, Бероев и Алферова приняли важное решение и оформили над ним опеку. Целый год он прожил под одной крышей с актером и актрисой, потому что те решили, что переживать горе частично дееспособному парню будет проще в семье.

Сейчас Влад живет в деревне в Московской области. Этот дом также любезно предоставлен семейством мужчине. Супруги часто навещают своего близкого друга, радуются его успехам в социализации, однако свой благородный поступок не афишируют, ведь предпочитают оставаться в тени добрых дел.