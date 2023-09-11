Беременную звезду «Ералаша» затравили в Сети: причина в ее долгожданной малышке

Трудно поверить, что Ольге Кузьминой уже 36 лет. Смешная девчонка из «Ералаша» давно выросла и не только построила успешную актерскую карьеру, но и создала семью. Сыну артистки Гордею уже 10 лет. Скоро мальчик обзаведется сестренкой. Правда, Кузьмина безответственно относится к своей будущей малышке, как считают подписчики.

Артистка огорошила аудиторию новостью о том, что летит рожать в Южную Америку. Причем артистка добавила, что затею придумал ее супруг, а сама Ольга Кузьмина догадалась обо всем лишь в конце 15-часового полета. Пользователи Сети не поверили в странную историю звезды «Чебурашки».

Комментаторы обвинили знаменитость во вранье. Юзеры уверены, что чета отправилась в Аргентину ради получения гражданства. Иностранки, рожающие в стране, имеют право на получение ВНЖ, а спустя два года и гражданства. Фанаты недоумевают, зачем Кузьмина подвергает таким рискам долгожданную дочь.