«Беременна»: Чумаков поставил точку в назойливом слухе

Алексей Чумаков отреагировал на разговоры о беременности его жены Юлии Ковальчук. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Амелию и, по слухам, совсем скоро станут родителями во второй раз.

Поклонники заметили, что фигура экс-солистки «Блестящих» сильно изменилась. Отдыхающая в Барселоне артистка попала в объектив папарацци, и многим показалось, что ее живот заметно округлился. К тому же в последнее время звезда публикует в соцсетях лишь те кадры, на которых запечатлена по пояс. Это натолкнуло фанатов на мысль о том, что Ковальчук находится в интересном положении, но предпочитает скрывать это.

Точку в этом интимном вопросе неожиданно поставил супруг певицы. Музыкант не стал отмахиваться от вопросов журналистов о скором пополнении.

«У нас в семье беременна я», — заявил исполнитель.

В завершение Чумаков уточнил, что пока его возлюбленная не ждет ребенка, однако он не против того, чтобы в будущем аист снова заглянул к ним в дом.