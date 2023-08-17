«Беременна была»: Собчак похвасталась внушительным животиком

В последнее время в Сети много говорили о том, что Ксения Собчак находится в интересном положении. В одном из интервью звезда заявила, что готова снова стать матерью. После этого она явно прибавила в весе, стала надевать просторные вещи и вести более спокойный образ жизни. Публика почти поверила: в семье Константина Богомолова скоро ожидается прибавление.

Подержав интригу несколько недель, Ксения наконец-то расставила точки над «i». Светская львица опубликовала в социальных сетях фотографию в открытом купальнике, продемонстрировав свой живот. Даже если он и стал чуть больше, то поздравлять с беременностью Собчак явно пока не стоит.

Многие подписчики предположили, что журналистка водит свою аудиторию за нос, а снимок сделан давно. Остальные засыпали звезду вопросами:

«Родила?», «Так была беременна или нет?»

Отвечать ни на один из них жена Богомолова не стала.

Когда дело касается Ксении Анатольевны, пользователи уже не знают, чему можно верить.