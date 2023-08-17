«Беременна была»: Собчак похвасталась внушительным животиком
Журналистка спровоцировала новые слухи.
В последнее время в Сети много говорили о том, что Ксения Собчак находится в интересном положении. В одном из интервью звезда заявила, что готова снова стать матерью. После этого она явно прибавила в весе, стала надевать просторные вещи и вести более спокойный образ жизни. Публика почти поверила: в семье Константина Богомолова скоро ожидается прибавление.
Подержав интригу несколько недель, Ксения наконец-то расставила точки над «i». Светская львица опубликовала в социальных сетях фотографию в открытом купальнике, продемонстрировав свой живот. Даже если он и стал чуть больше, то поздравлять с беременностью Собчак явно пока не стоит.
Многие подписчики предположили, что журналистка водит свою аудиторию за нос, а снимок сделан давно. Остальные засыпали звезду вопросами:
«Родила?», «Так была беременна или нет?»
Отвечать ни на один из них жена Богомолова не стала.
Когда дело касается Ксении Анатольевны, пользователи уже не знают, чему можно верить.
«Беременна была Собчак, а родила Бондарчук, как говорится, мы никогда не узнаем правды», — резюмировал один из подписчиков.