Белый изменял Голуб после 11 лет брака: фото любовницы расставило все по местам
Актер не смог устоять перед соблазном.
Анатолию Белому и Марине Голуб, как и многим семейным парам, к сожалению, не удалось избежать адюльтера. Актер пресытился долгой совместной жизнью со своей женой и после 11 лет брака пошел налево.
Его тайной избранницей стала дизайнер Инесса Москвичева. Понять артиста можно — она оказалась эффектной красоткой, перед которой не устоит, пожалуй, ни один мужчина. Вот и обманутая Голуб вошла в положение, поэтому, узнав о подлой измене супруга, не стала устраивать грандиозный скандал.
«Она достойно это приняла. Без упреков», — подметила подруга ныне покойной актрисы Елена Борзова в рамках шоу «Центральное телевидение».
Звезды развелись в 2006-м, и в том же году Белый отвел под венец новую возлюбленную. Паре удалось создать крепкую семью. Сегодня супруги воспитывают двоих детей, 15-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Викторию.