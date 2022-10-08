Беловолосая и странная: как сейчас выглядит Полумна Лавгуд, любительница нарглов из «Гарри Поттера»

Более десяти лет назад завершилась волшебная франшиза «Гарри Поттер» — актеры, исполнившие роли учеников школы Хогвартс, больше не угловатые подростки. Но некоторые из них, кажется, совсем не изменились с момента премьеры финальной картины.

Актриса Эванна Линч исполнила роль странной Полумны Лавгуд. 11-летняя девочка написала письмо Джоан Роулинг, создавшей историю о волшебниках, в котором рассказала, что страдает от пищевого расстройства и мечтает попасть на съемки кино о Гарри Поттере, а спустя несколько лет Линч действительно стала одной из актрис серии фильмов.

После «поттерианы» Линч почти не снималась в кино: она засветилась в паре картин – «Меня зовут Эмили» и «Дэнни и человеческий зоопарк». Кинематографу Эванна Линч предпочла благотворительность и пропаганду здорового образа жизни. Линч вегетарианка и записывает свой подкаст The Chickpeeps, в котором рассказывает о плюсах жизни без мяса. Также звезда защищает права животных, а в октябре 2021 выпустила свою книгу, где рассказала об успешной борьбе с анорексией.

О личной жизни Эванны Линч мало что известно. Она встречалась с коллегой по фильмам о Гарри Поттере Робби Джарвисом, а сейчас фанатам лишь остается гадать, свободно ли сердце актрисы.