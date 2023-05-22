Белоснежка из «9 роты» растеряла весь шарм: что сотворила с собой звезда

Ирина Рахманова не побоялась сниматься обнаженной у Федора Бондарчука. Артистка воплотила Белоснежку в фильме «9 рота», после чего ее карьера пошла в гору.

Режиссеры проявляли интерес к привлекательной актрисе — она много снималась, а число ее поклонников только росло. Однако время не пощадило знаменитость. В свой 41 год она растеряла былой шарм.

Дошло до того, что Рахманову окрестили королевой антигламура.

Звезда не носит женственные платья, туфли на высоком каблуке и отдает предпочтение вещам, которые больше подошли бы девочке-подростку. К тому же актриса то набирает вес, то снова худеет. По уверению знаменитости, смена имиджа помогает ей стать увереннее в себе.

На критику в свой адрес Рахманова старается реагировать предельно спокойно. Звезда признается, что прежде имела множество комплексов, но со временем научилась принимать себя настоящую.