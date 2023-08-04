Белокурая невеста, озеро Комо: Ургант удачно устроился за границей

Иван Ургант весело проводит время на озере Комо в Италии. Телеведущий выступил в качестве тамады на свадьбе Ильи Тяглого, возглавляющего компании Lamborghini Club Russia и IQ Capital.

Праздник прошел в особняке «Эрба», построенном еще в девятнадцатом веке. Иван объявил бизнесмена и его невесту мужем и женой, а затем его сменили на сцене не менее популярные артисты.

Партнершей Урганта на свадьбе стала Екатерина Варнава. Как и сам Ургант, девушка не получает работу на федеральных каналах, а потому вынуждена зарабатывать на корпоративах и других праздниках. Очевидно, такие мероприятия приносят отличный доход, потому что звезды явно не бедствуют.

И ведущие, и все гости соблюдали праздничный дресс-код. Все они были одеты в наряды черных, белых и пастельных оттенков. Это задало мероприятию особенно радостный и торжественный тон.