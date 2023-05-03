Белла и Эдвард из «Сумерек» встретились спустя 10 лет: узнать их можно с трудом

Met Gala представляет культурный интерес для всего модного сообщества. Но и простым обывателям есть что обсудить, поскольку на одной ковровой дорожке встречаются самые разные знаменитости. И не все из них находятся в хороших отношениях.

К примеру, в этом году на балу Института костюма оказались Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Они закрутили роман еще во время съемок драмы «Сумерки». Им достались роли Беллы и Эдварда, благодаря чему актеры сильно сблизились. Но вскоре после премьеры последней части саги общественность узнала, что артистка изменила своему партнеру.

С тех пор прошло уже 10 лет, и за это время бывшие любовники заметно преобразились. Роберт возмужал и успел удостоиться звания самого красивого мужчины в мире. А вот в Кристен уже трудно узнать ту хрупкую и нежную девушку из фильмов про вампиров. Она отдает предпочтение вызывающим нарядам и яркому макияжу, а волосы почти всегда стрижет коротко, из-за чего иногда выглядит неопрятно.