Белая ворона: вот как выглядит сестра, которая отреклась от Ксении Собчак

Ксения Собчак позиционирует себя как журналистка, которой от своей страны скрывать нечего. Она даже не стесняется рассказывать, что со своим вторым мужем режиссером Константином Богомоловым живет в «гостевом браке», а не под одной крышей.

Однако кое-какой факт из своей биографии Собчак предпочитает замалчивать. У шоувумен есть родная сестра по отцу. Анатолий Собчак до Людмилы Нарусовой был женат. И в первой семье у политика осталась дочь Мария, которая тоже категорически отрицает кровное родство с селебрити.

У Марии серьезная профессия — женщина работает в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов. Со второй семьей папы она не поддерживает отношения осознанно: из-за поведения сестры.

Мария уверена, что Собчак-младшая позорит фамилию и ведет себя крайне неправильно. Поэтому старается держаться в тени от крупных скандалов, в которые то и дело «влипает» популярная родственница.