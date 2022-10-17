Бегите как от огня: 3 худших мужчины по знаку Зодиака

“Любовь зла”, гласит известное высказывание. Порой мы теряем голову от чувств и не замечаем, что избранник совсем не так хорош, как нам кажется. Мы старательно игнорируем тревожные звоночки, ищем оправдания неприятным поступкам, а иногда даже виним себя за то, что не можем найти общий язык со слишком требовательным и капризным партнером. По мнению астрологов, с мужчинами, рожденными под некоторыми знаками зодиака, наладить взаимоотношения просто нереально. Они обладают настолько сложным характером, что лучше с ними никогда не связываться.

Овен

Мужчины, рожденные под знаком Овна, способны довести до белого каления кого угодно. Особенно сильно достается близким этого огненного знака, и, разумеется, любимой женщине.

В самом начале романа Овен будет казаться если не сказочным принцем - для этого он слишком брутален, то обаятельным Трубадуром точно.

Однако сбегать с этим “плохим мальчиком” из дворца категорически не рекомендуется. Как только приключения останутся позади, а на горизонте замаячат серые будни, Овен сразу скиснет и начнет третировать свою партнершу претензиями, мол, почему с ней так скучно и не празднично.

Близнецы

Уж сколько раз твердили миру о двуличности и ветрености Близнецов… Однако представители воздушного знака настолько харизматичны и привлекательны для противоположного пола, что противостоять их шарму нет никакой возможности.

Стоит мужчине этого знака выразительно взглянуть на даму, как она тут же готова следовать за ним хоть на край света, не замечая граблей, разбросанных на этом пути ее предшественницами.

Очень скоро свободолюбивому Близнецу надоест находиться рядом с одной и той же партнершей, поэтому он отправится за свежими эмоциями налево. А вот вернется ли обратно - большой вопрос.

Козерог

До поры до времени мужчины-Козероги вообще не задумываются о поисках второй половинки. А зачем, если у них в планах на жизнь подробно расписано, в каком возрасте лучше строить карьеру, а в каком можно и семью создать. По мнению представителей земного знака, чем позже вступаешь в брак, тем лучше - мол, люди все уже взрослые, состоявшиеся, с головой на плечах.

Однако из-за своего перфекционизма Козерог способен довести до ручки даже самую терпеливую женщину.

Привыкнув командовать на работе, он будет распоряжаться и дома, даже если на самом деле ничего не знает о приготовлении плова, воспитании детей и стирке деликатных вещей.