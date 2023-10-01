Бедный Ягудин: любовником Тотьмяниной оказался прославленный фигурист

В браке Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной было немало сложных периодов. Спортсмены неоднократно расходились и сходились снова, а узаконили свои отношения лишь после рождения второго ребенка. Фигурист признался журналистами, что не только он заводил романы на стороне. Татьяна тоже завела любовника, что едва не разрушило их союз.

Ранее публике было известно только о многочисленных интрижках Ягудина. Так, во время участия в шоу «Ледниковый период» спортсмен закрутил роман с партнершей по проекту Сашей Савельевой. С кем именно встречалась жена, олимпийский чемпион разглашать не стал. Но правда выплыла на поверхность, ведь любовник сам проговорился прессе.

Бывший партнер Татьяны по фигурному катанию Максим Маринин сообщил, что между ними за годы совместной работы было всякое.

«Мы за 24 года все фазы отношений прошли», — заявил фигурист.

Прямо о романе с Тотьмяниной он не говорил, но вывод напрашивается сам собой. Все стадии отношений включают в себя и любовную связь.