Бедный Мерзликин: вам будет не по себе от реакции зрителей на поступок Димона из «Бумера»

Актер Андрей Мерзликин отметил розовую свадьбу — с супругой Анной он счастливо живет уже 17 лет. На счету артиста свыше 120 ролей в кино, сейчас он занят на съемках фильма «Северный полюс», где играет капитана первой советской атомной подводной лодки К-3.

Его знают и любят зрители, хотя так было не всегда. В этом убежден сам актер. Не последнюю роль в формировании у него такого мнения сыграл фильм «Бумер», который принес ему популярность. В беседе с журналом «ОК! » Мерзликин поделился воспоминанием о внеконкурсном показе картины Петра Буслова на Московском международном кинофестивале.

Смотреть фильм вместе со зрителями, среди которых были и его коллеги по цеху, ему было неловко. Не в последнюю очередь из-за его персонажа: Димон бросает товарищей в перестрелке с ОМОНом. «Включают после сеанса свет, я встаю, начинаю оглядываться и понимаю, что огромное количество людей смотрит на меня как на человека, который только что кинул пацанов. Смотрят и молчат, хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Была такая долгая мучительная пауза!» — вспоминает актер.

Также Андрей отметил, что ни он, ни другие участники съемочной группы не ожидали такого фантастического успеха, который получила картина.