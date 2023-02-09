Бедной Насте в подметки не годится: не поверите, кого взял в жены Даниил Страхов

Красавец Даниил Страхов прославился после выхода нашумевшего сериала «Бедная Настя». Статный жгучий брюнет покорил всю женскую аудиторию. Многие уверены, что Страхов в реальной жизни — настоящий сердцеед, но это не так. Уже давно он живет с одной женщиной.

Избранницей мужчины стала актриса Мария Леонова. В нее Даниил влюбился еще на втором курсе института, но чувства оказались невзаимными. Их следующая встреча состоялась спустя несколько лет, когда актеры стали играть в одних театральных постановках. Тогда Мария посмотрела на давнего ухажера совсем по-другому.

Между ними начался бурный роман, который привел к браку. С тех пор пара неразлучна, несмотря на слухи о многочисленных любовницах Страхова. В период «Бедной Насти» вся общественность судачила о его связи с красоткой Еленой Кориковой. Но Леонова не обращала на эти слухи никакого внимания.

Супруги вместе уже больше 20 лет. Поклонницы актеры удивлены, что их любимец нашел в этой невзрачной женщине, которая не годится Кориковой в подметки. Леонова не отличается красотой, кроме того, она часто появляется на публике в растрепанном и неухоженном виде. А ее странный стиль вызывает у многих оторопь. Но Страхов предпочел именно ее всем красавицам-коллегам.