Бедновато для народного ведущего: как выглядит московская квартира Якубовича

Леонид Якубович — один из самых популярных российских телеведущих и шоуменов. И многие россияне, которые за годы существования капитал-шоу «Поле чудес» привыкли видеть, как Леониду Аркадьевичу регулярно несут разные подарки, искренне считают, что их любимый ведущий держит все в роскошной квартире где-то в центре Москвы. Но это оказалось совсем не так.

В январе 2018 года «народный ведущий» и его супруга Марина обратились в программу «Идеальный ремонт» одного из федеральных каналов с просьбой переделать их московскую квартиру, которая до этого не видела ремонта почти 25 лет. Как признался сам Якубович, за эти годы он не раз порывался сделать ремонт в жилище своими силами, но из-за занятости у него постоянно не доходили до этого руки.

Зрители программы сразу заметили, что в квартире Леонида Аркадьевича, вопреки ожиданиям, не было роскоши, а само жилище выглядело достаточно бедно, ведь это была всего лишь старая советская «двушка» с обыкновенными обоями на стенах. Несмотря на аккуратный внешний вид, она даже Якубовичу напоминала скорее не свое жилье, а коммунальную квартиру.