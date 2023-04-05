«Бедная Настя» в прошлом: посмотрите, какой предстала Корикова в последней роли

Елена Корикова известна зрителю по множеству проектов, но по-настоящему знаменитой ее сделал сериал «Бедная Настя». В течение многих серий зрители неотрывно следили за историей ее героини, а артистка покорила их не только своей талантливой игрой, но и эффектной внешностью.

После выхода «Бедной Насти» на экраны Корикову завалили предложениями с новыми проектами. Зрители видели ее в сериале «Чемпион», в трогательной мелодраме «Мамы» и даже в английском боевике «Скорость». Артистка активно покоряла российское телевидение, но с середины 2010-х стала все реже и реже появляться на экранах.

Последней же ролью артистки стал сериал 2018 года «Шелест», где она исполнила одну из главных ролей. Как отмечают поклонники, в Кориковой уже тогда было не узнать звезду «Бедной Насти»: актриса заметно постарела, а ее лицо в большей части сцен отличалось опухлостью. И сегодня, как признаются фанаты, они уже вряд ли узнают ее на улице.

Сама Корикова при этом не раскрывает подробности своей жизни и не появляется на светских мероприятиях. По предположениям СМИ, знаменитость начала страдать от проблем с алкоголем, поэтому пропала с экранов и изменилась так сильно, но эту информацию артистка не подтвердила.