«Бедная, это не ноги, а ласты»: как выглядит женщина с самыми большими ступнями

Найти красивую и удобную обувь даже обладательницам стандартных размеров стоп бывает очень нелегко. А что делать, если размер обуви, мягко говоря, далек от женских стандартов? На этот вопрос без затруднений сможет отвеять британка Джули Фелтон — обладательница самых больших стоп среди всех женщин Великобритании.

Дело тут далеко не в генетических аномалиях: рост женщины составляет целых 196 сантиметров, а длина стоп полностью пропорциональна этому значению. Как-то англичанка призналась, что вынуждена покупать обувь в мужских отделах, при этом приходится очень долго выбирать, ведь у нее 50-й размер ноги.

Джули замужем на Стивом Эвансом. Мужчина, кстати, тоже довольно высок: он лишь на 5 сантиметров отстал от возлюбленной. Сама дама шутит: «Надеюсь, кто-то знает, где можно достать свадебные туфли моего размера и при этом не разориться. Как и любая другая невеста, я хочу выглядеть идеально с головы до ног».