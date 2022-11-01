Беда Натальи Белохвостиковой: один поступок дочери обернулся страшной трагедией

Дочь Владимира Наумова и Натальи Белохвостиковой свою первую роль в кино получила в трехлетнем возрасте. В 1980 году Наталья снялась в фильме «Тегеран-43». Впоследствии она выбрала не карьеру актрисы, а амплуа режиссера, и выпустила несколько лент.

Миловидная звезда не страдала от отсутствия внимания со стороны мужчин. В 2013 году она познакомилась с актером Александром Фарбером. Несколько лет они прожили в гражданском браке, а в 2020 году обзавелись совместным ребенком. С тех пор жизнь Натальи превратилась в кошмар. Во время простоя в кино из-за пандемии Фарбер начал злиться по пустякам. Наумовой приходилось разрываться между маленьким сыном, заболевшим отцом и нервным мужем. Он мог бросить малыша дома одного, поэтому актрисе пришлось перебраться к родителям.

А после смерти Владимира Наумова в 2021 году, дело дошло и до некрасивой сцены. Фарбер заявился в квартиру к Белохвостиковой, обвинив, что она скрывает от него сына, толкнул актрису и избил ее приемного сына Кирилла. Тогда Наталья Наумова и поняла, что интересовала мужа лишь тогда, когда был жив ее отец, помогавшей зятю с карьерой. Она прервала все общение с мужчиной, который продолжил сыпать откровениями о ее семье в скандальных ток-шоу, пишет «Культурология ».