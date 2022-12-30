Баснословная цена озвучена: во сколько обошелся развод Климовой и Петренко

Так уж повелось, что не все мужчины после развода исправно выплачивают алименты. Звезды кино не исключение. Так, стало известно, что актер Игорь Петренко лишь недавно погасил огромный долг по алиментам.

Чтобы «выбить» из экс-супруга положенную сумму, Екатерине Климовой пришлось обратиться в суд. Долг Петренко составлял баснословные 6 миллионов 242 тысячи рублей — в такую сумму секс-символу российского кино обошелся развод с Климовой.

Когда-то их семейная пара считалась одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Екатерина подарила супругу двоих сыновей, однако наличие общих детей не помогло Климовой и Петренко сохранить любовь. В 2014 году состоялся развод, а позднее бывшие супруги обратились к нотариусу и заключили соглашение об алиментах.

Первое время Петренко исполнял свои обязательства, а потом начал их избегать. Горе-отцу даже хотели ограничить выезд из страны, но ход делу так и не дали. Впрочем, эти «угрозы» подействовали на Петренко, и он, наконец, вспомнил о своих обязанностях. Сегодня его долг по алиментам составляет 61 тысячу рублей, а это значит, что большая часть умопомрачительной суммы успешно выплачена Климовой. Об этом сообщает издание Starhit.