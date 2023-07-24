Басилашвили крутил роман на глазах у жены: фото любовницы расставило все по местам

Олег Басилашвили никогда не слыл сердцеедом и плейбоем. Актер уже больше полувека живет в счастливом браке с Галиной Мшанской. Но по молодости Олег Валерианович не был примерным семьянином.

Первой супругой Басилашвили стала звезда фильма «Мачеха» Татьяна Доронина. Брак продлился восемь лет и закончился грандиозным скандалом. Дело в том, что экранный Воланд оказался неверным мужем. На съемках картины «Невеста» актер закрутил роман со своей коллегой — роковой красавицей Татьяной Пилецкой. За артисткой, к слову, уже закрепилась слава «плохой девочки», играючи разрушающей чужие судьбы. С ее эффектной внешностью и гипнотизирующим взглядом это было проще простого.

Слухи об измене Басилашвили докатились до его супруги. Актер особо и не старался скрывать этот роман от общественности. Оскорбленная Доронина тут же подала на развод. Разлучница Татьяна Львовна не стала оправдываться и лишь кокетливо отнекивалась на все вопросы об отношениях с Басилашвили.