Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко

Эльдар Рязанов обожал работать с Олегом Басилашвили и старался снимать его во всех своих картинах. Каково же было удивление режиссера, когда его любимчик в первый день съемок «Вокзала для двоих» начал демонстрировать характер и бойкотировать творческий процесс.

Дело касалось партнерши звезды — Людмилы Гурченко. Коллеги по цеху прежде не пересекались и познакомились друг с другом буквально за пару часов до того, как начали снимать первую сцену. И надо же было такому случиться, что это был эпизод с поцелуем.

Узнав о том, что ему нужно целовать экранную возлюбленную, артист испытал ужас. Он был слишком стеснительным и робким человеком, поэтому не понимал, как можно допускать такие вольности с женщиной, которую видит первый раз в жизни.

Переубедить актера никому не удалось. Тогда Людмила Марковна выступила с идеей переписать сцену и убрать злосчастный поцелуй. Так и поступили.