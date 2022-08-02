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Башаров решился на откровения о постановках в «Битве экстрасенсов»

2 августа 2022 10:35
Башаров решился на откровения о постановках в «Битве экстрасенсов»

Актер честно рассказал о том, что творится на площадке проекта.

«Битва экстрасенсов» держится на экранах ТВ уже 22 сезона, с 2007 года. Первые 2 года выпуски вел актер Михаил Пореченков, который затем уступил место Марату Башарову, ставшему бессменным ведущим проекта. Последние несколько лет телешоу переживало непростые времена: экстрасенсов обвиняли в постановках, а в соцсетях появлялись многочисленные видно с разоблачением участников со сверхспособностями. Обсуждалось и то, что роли в программе играют заранее приглашенные актеры по спланированному сценарию.

На днях Башаров решился на откровения о постановках в «Битве экстрасенсов». По его словам, он лично верит участникам, так как при нем происходили необъяснимые вещи, в том числе за кадром эфира. Что же касается слухов о касте актеров, то их Марат считает просто бессмысленными.

«Где же мы таких крутых 22 сезона подряд берем», — иронично отметил актер в интервью с изданием «СтарХит».

Башаров добавил, что не сомневается в существовании людей с шестым чувством, но сам к их услугам предпочитает не прибегать. Кроме того, друзьями среди магов и экстрасенсов актер не обзавелся.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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