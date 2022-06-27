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Барановская выступила с пугающим заявлением: «Дышать не могла, всплыть тоже»

27 июня 2022 12:40
Барановская выступила с пугающим заявлением: «Дышать не могла, всплыть тоже»

Телеведущая вспомнила, как чуть не погибла во время прошлогоднего отпуска.

Юлия Барановская призналась подписчикам, как однажды чуть не утонула. Инцидент произошел во время ее отпуска на Мальдивах в прошлом году. Телеведущая захотела позаниматься дайвингом на глубине, чтобы увидеть уникальных морских животных — мантов или, как их еще называют, морских дьяволов. Юлия описала их как пятиметровых гигантов, которые под водой выглядят словно птицы. И это решение едва не обернулось трагедией.

В своем Telegram-канале Юлия пояснила, что плавала с мантами и раньше, но их было не больше 10-15 особей. Но в тот раз, опустившись под воду в лагуне, она обнаружила вокруг себя порядка 100 морских дьяволов. От эмоций она начала захлебываться: Юлию душили слезы, а в трубку для подводного плавания попала влага.

«Дышать я не могла, всплыть тоже», — сделала Барановская пугающее заявление.

Телеведущая добавила, что такое состояние продлилось недолго, ведь она смогла справиться с паникой. Но тот случай Юлия запомнила на всю жизнь.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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