Барановская выступила с пугающим заявлением: «Дышать не могла, всплыть тоже»

Юлия Барановская призналась подписчикам, как однажды чуть не утонула. Инцидент произошел во время ее отпуска на Мальдивах в прошлом году. Телеведущая захотела позаниматься дайвингом на глубине, чтобы увидеть уникальных морских животных — мантов или, как их еще называют, морских дьяволов. Юлия описала их как пятиметровых гигантов, которые под водой выглядят словно птицы. И это решение едва не обернулось трагедией.

В своем Telegram-канале Юлия пояснила, что плавала с мантами и раньше, но их было не больше 10-15 особей. Но в тот раз, опустившись под воду в лагуне, она обнаружила вокруг себя порядка 100 морских дьяволов. От эмоций она начала захлебываться: Юлию душили слезы, а в трубку для подводного плавания попала влага.

«Дышать я не могла, всплыть тоже», — сделала Барановская пугающее заявление.

Телеведущая добавила, что такое состояние продлилось недолго, ведь она смогла справиться с паникой. Но тот случай Юлия запомнила на всю жизнь.