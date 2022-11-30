Барановская вскрыла правду о деньгах Аршавина, которую тот скрывал всю жизнь

После расставания отношения между Андреем Аршавиным и Юлией Барановской были очень натянутыми. Телеведущая не скрывала, что спортсмен редко общается с детьми, а он, в свою очередь, всеми силами пытался уменьшить размер алиментов. Футболист был против того, чтобы отдавать на обеспечение наследников половину своих доходов.

Как рассказала Барановская, у ее бывшего избранника вообще было своеобразное отношение к деньгам. По ее словам, Аршавин долго не доверял картам и банковским счетам, поэтому зарплату получал в банкнотах, пачки которых просто прятал под кровать. А ведь его заработки исчислялись суммами с шестью нолями.

Только после переезда в Англию ему пришлось открыть счет в финансовом учреждении: такими были условия контракта на работу в зарубежном клубе. Но однажды Андрей столкнулся с блокировкой средств и вспомнил о своей полезной привычке.