Барановская спаивала Гордона: экс-жена ведущего раскрыла шокирующую правду

Телепроект «Мужское/Женское» уже много лет приковывает внимание телезрителей, желающих ужаснуться жизненными проблемами жителей нашей страны. Но оказывается, что за завесой нравственных поучений, которые не стесняются раздавать ведущие, они сами позволяют себе то, в чем упрекают героев. Бывшая жена Александра Гордона начала раскрывать секреты.

В социальных сетях женщина решилась на откровения. Она вспомнила, каким талантливым был ее возлюбленный до того, как устроился работать в эту программу, и рассказала, как помогала ему в борьбе с зависимостью от горячительных напитков. Судя по ее признанию, попытки вернуть экс-супругу психологическую стабильность пресекали именно коллеги по цеху.

«Гордон сидел с бутылкой, Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу», — пишет бывшая телеведущего.

Также она добавила, что именно зависимость Гордона стала причиной, по которой он ведет передачи, недостойные его интересов и образования. Напомним, Александр Гордон был женат на владелице адвокатской компании Екатерине на протяжении шести лет. Женщина не раз утверждала, что причиной их расставания стали вредные привычки телеведущего. Сейчас она замужем за бизнесменом Виктором Хархалисом и ждет появления ребенка. Сам Александр Гордон тоже недавно женился на 20-летней Софии Каландадзе. Что о зависимости мужа думает она, пока не сообщается.