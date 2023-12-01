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Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи

1 декабря 2023 15:30
Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи

Актриса всерьез опасается за свой брак.

На счету Анны Банщиковой более ста ролей в кино и сериалах. Однако большинство из них — второстепенные. 48-летняя актриса ждала звездного прорыва много лет, и он все-таки произошел в 2014 году. Детектив «Ищейка» покорил отечественную публику. Неудивительно, что поклонники активно интересуются личной жизнью кумира.

Банщикова была замужем дважды. С первым супругом, певцом Максимом Леонидовым, они развелись в 2004 году. Нынешнего избранника, адвоката Всеволода Шаханова, знаменитость встретила в театре. Но на пути к их счастью было одно препятствие: юрист оказался женат. Но артистку это не смутило.

Анна Банщикова увела суженого из семьи, и вскоре они поженились. Сегодня актриса и мать троих детей признается, что страшно беспокоится из-за возможного повторения подобной истории. Банщикова нигде не выкладывает фото красавца-супруга, опасаясь, что мужа у нее уведут.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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