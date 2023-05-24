Балуев перестал прятаться дома и вышел в свет: теперь понятно, что с ним не так

Внешность артиста говорит сама за себя.

Зрители полюбили Александра Балуева за роли бравых офицеров. Когда-то в подобном амплуа актер смотрелся весьма убедительно, но теперь на него без слез не взглянешь.

В последнее время артист предпочитает вести затворнический образ жизни, отказываясь от светских мероприятий. Однако по веской причине Балуев перестал прятаться дома и вышел в свет. Увидев звезду, поклонники поняли, почему он избегает повышенного внимания к себе.

Актер побывал на открытии памятника Валерию Гаркалину. Знаменитость удалось запечатлеть корреспондентам программы «Ты не поверишь!». Александр Николаевич неприятно удивил всех своим внешним видом: он поседел и практически полностью облысел. Многие предполагают, что артист заметно сдал, поскольку до сих пор тяжело переживает утрату друга. Рассказывая о покойном приятеле, Балуев едва мог сдержать слезы.