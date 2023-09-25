Балабанов отказался снимать «Брат 3» по одной причине: сюжет был уже почти готов

«Брат» является одним из самых любимых фильмов у россиян. Культовая картина Алексея Балабанова получила не менее успешное продолжение. Оказалось, что дилогия могла бы быть трилогией: у фильма даже был готовый сюжет, но кинолента так и не вышла в свет.

Завесу тайны приоткрыл Виктор Сухоруков в шоу «Вечерний Ургант». Артист поведал, что он мечтал сняться в ленте «Брат 3» и обратился к режиссеру с заманчивой идеей. Сухоруков даже придумал, о чем расскажет будущая картина. Согласно задумке Виктора, Багрова спасли мексиканцы из американской тюрьмы, и на танкере он отправился в Санкт-Петербург.

На момент разговора Сергей Бодров, исполнивший роль Данилы, уже погиб в Кармандонском ущелье. Виктор Сухоруков предлагал «оживить» его персонажа. Балабанов воспринял предложение в штыки и отказался работать над проектом. Он заявил: