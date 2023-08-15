Бабушкина копия: внучка Лютаевой из «Гардемаринов» поражает яркой внешностью

Татьяна Лютаева оказалась примерной бабушкой. Актриса старается проводить с шестилетней внучкой Никой как можно больше времени. Например, не так давно она отправилась вместе с ней в путешествие по родной стране.

Компанию им составила Екатерина Климова с семилетней дочерью Беллой. Девочки прекрасно ладят друг с другом и придумывают себе новые развлечения. Оказавшись на теплоходе, подружки надели спасательные жилеты и принялись «репетировать тревогу».

Климова опубликовала в социальных сетях ролик с участием звездных наследниц. Интернет-пользователи были поражены яркой внешностью внучки звезды «Гардемаринов». Многие заметили, что девочка растет полной копией своей знаменитой бабушки. Теперь поклонники не сомневаются, что в будущем эта очаровательная кудряшка непременно покорит российский кинематограф.