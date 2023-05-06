Бабу-Ягу в советских фильмах играл мужчина: обхохочетесь, узнав причину

Георгий Милляр запомнился советскому зрителю, благодаря ролям во многих сказках. Именно он воплотил образы Бабы-Яги, Кащея Бессмертного и других злодеев, чем навсегда занес свое имя в историю кино. При этом далеко не все зрители знают, почему Милляр согласился на роль Бабы-Яги.

Как оказалось, Милляр захотел играть ведьму из-за своего отношения к противоположному полу. Артист считал, что ни одна его коллега не заслужила такого уродующего грима, ведь зрители могут запомнить актрису именно в таком образе. Он был уверен, что женщина всегда должна оставаться красивой.

К себе же Милляр относился намного спокойнее. Он был не против устрашающего грима, поэтому разрешал художникам исполнять свои самые смелые фантазии. Так что для каждого фильма его превращали в совершенно другого человека, а поклонники порой лишь по фамилии на афише узнавали, что в картине принимает участие Георгий Милляр.