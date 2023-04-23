Аж вены трещат: фото 54-летнего Росомахи Джекмана произвело фурор в Сети

Хью Джекман давно вошел в число самых успешных и известных актеров Голливуда. При этом артист, воплотивший множество ярких образов, известен не только своим талантом, но и внешностью, ведь до сих пор может дать фору более молодым артистам, что регулярно доказывает в своих социальных сетях.

Так, недавно он поделился снимком из тренажерного зала, на котором показал результаты подготовки к третьей части кинокомикса «Дэдпул». В кадре артист позирует с гантелей в руках, хвастаясь впечатляющей мускулатурой.

Снимок взбудоражил преданных поклонников артиста. В комментариях фанаты со всего мира осыпали его комплиментами, отметив целеустремленность и силу воли, которые позволили добиться таких результатов.

«Росомаха самый крутой», «Вы мой кумир», «Живая легенда», — пишут фанаты.

И даже близкие друзья остались в восторге от снимка. Под публикацией можно увидеть поддерживающие комментарии, например, от актера Арнольда Шварценеггера и Дэниела Ву, похваливших коллегу.