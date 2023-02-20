Аж в глазах рябит: фотография из дома Донцовой вызвала недоумение россиян

Дарья Донцова известна как одна из самых продаваемых писательниц в России. На ее счету уже более 240 романов, а общий тираж всех ее произведений составляет свыше 200 миллионов экземпляров. Подобный успех сделал Донцову одной из самых богатых знаменитостей страны и помог поселиться со всей семьей в большом загородном доме.

Во время проектирования и обустройства особняка Донцова постаралась воплотить все свои мечты. Дом полностью оборудован не только для удобства людей, но и для домашних животных, ведь писательница является большой поклонницей мопсов и даже называет особняк «Мопсохаусом».

При этом любовь к питомцам распространилась и на декор дома. Судя по снимкам, которые Донцова публикует в своих социальных сетях, она хранит сотни декоративных фигурок, украшений, статуэток в виде мопсов: ими уставлено практически все свободное пространство в доме.

Поклонники, с которыми писательница общается в социальных сетях, не всегда разделяют ее увлечение. Например, они пришли в недоумение от недавней фотографии, на которой Донцова позирует в углу с сотнями бюстов собак большого и маленького размера.