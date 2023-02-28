Аж одежда трещит: ахнете от фото бюста этой голливудской актрисы

«Когда жизнь подкидывает тебе дыни, тебе, вероятно, придется объяснить общественности, что они не фальшивка», — такие шутки о Сальме Хайек можно встретить в англоязычном сегменте Интернета. Грудь знойной голливудской красотки действительно увеличивается: как утверждают некоторые СМИ, это происходит с 2014 года, но причина далека от кабинетов пластических хирургов.

Как рассказала 56-летняя актриса в ток-шоу Red Table Talk, увеличившаяся грудь, как и другие «подросшие» части тела, стали результатом менопаузы. Сальма Хайек не осуждает людей, которые подозревали ее в попытке обмануть время.

В то же время звезда «Бандиток» и «Фриды» призналась, что ее внешность мешала ей сниматься в комедийных проектах, чего ей очень хотелось. Но мечта артистки осуществилась.

Два года назад она взялась продюсировать кинопроект «Жизнь груди» — комедию о 40-летней женщине, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как ее бюст начинает вести с ней диалог. «Мы используем грудь в этом фильме как метафору для постоянного оценивания, которому подвергаются женщины, создавая ощущение — что бы мы ни делали, этого недостаточно», — делилась Хайек с порталом Deadline.