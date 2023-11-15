Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных

В России обязательные фамилии стали законом лишь в 16-м веке. Первыми нарекать стали князей и бояр. Затем — дворян и купцов. Крестьян обошла стороной эта почесть. Поэтому даже в 19-м веке фамилий не было у подавляющего большинства жителей империи — у 85 процентов.

Крепостные могли пользоваться только именем и отчеством. Ну и прозвищем, разумеется. Когда крепостное право наконец-то отменили, ситуация с фамилиями изменилась и уже большая часть населения их получила. А к 1930 году даже малые народы обзавелись ФИО.

Но как обстояли дела до всех этих событий и по какому принципу фамилии обретали? Бояре и князья выбирали фамилии географического свойства. Те, например, у кого была вотчина в Шуе, стали Шуйскими. У кого на Вязьме — Вяземскими. Кстати, носители гена голубых кровей почему-то выбирали фамилии, связанные с водоемами, и игнорировали фамилии, связанные с деревнями, которые к водоемам прилегают.

В 19-м веке издали «Родословный сборник русских дворянских фамилий». И если вы Аксаков, Бакунин, Воронцов или Гончаров с Лазаревым, то вы определенно есть в сборнике. Как есть и Набоков, Некрасов, Суворов и Столыпин. Аристократией от таких веяло за версту.

Однако случались и конфузы. Освобожденным крепостным зачастую давали фамилию их бывшего помещика. Потому что никакую другую по закону дать не могли. Вот и росли целые деревни и села из Некрасовых и Гончаровых.