Авторы сериала «Постучись в мою дверь» постоянно нарушали закон: не поверите как

Сериал «Постучись в мою дверь» стал настоящим феноменом турецкого телевидения. Миллионы поклонников не отрываясь следили за захватывающей историей любви главных героев, но никто не догадывался, с какими трудностями сталкивались создатели шоу.

Дело в том, что в Турции цензоры внимательно следят за каждым фильмом или сериалом, выпускаемым в стране. И они совсем не оценили несколько эпизодов проекта, но больше всего их возмутила сцена, в которой героиня Ханде Эрчел делает массаж Керему Бюрсину, а после — оказывается с ним в джакузи.

Эксперты посчитали, что этот эпизод противоречит семейным ценностям Турции и развращает молодежь, поэтому наложили на создателей весьма внушительный штраф. Также они наказали и канал Fox, на котором транслировалось шоу.

С подобными проблемами продюсеры сериала сталкивались регулярно. Некоторые критики даже уверены, что они специально нарушали закон, чтобы привлечь как можно больше внимания к своему проекту.