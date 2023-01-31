Авто из «Отчаянных домохозяек» выставили на аукцион: причина шокирует

Нашумевший американский сериал «Отчаянные домохозяйки» покорил зрителей не только остросюжетными поворотами, но и потрясающей картинкой. Создатели уделили много внимания антуражу и фоновым деталям.

Так, одним из украшений телешоу стал роскошный автомобиль Aston Martin 2007 года, обладательницей которого была героиня Евы Лонгории — Габриэль Солис. Сегодня эту машину может заполучить каждый, ведь нынешний владелец Дэвид Тейтельбаум выставил ее на аукцион.

Действующий хозяин Aston Martin больше не может пользоваться авто, потому что это не позволяет его высокий рост. Тейтельбаум поведал, что машину изготовили специально для сериала «Отчаянные домохозяйки». Создатели учитывали не только параметры, но даже цветовое сочетание. После съемок картины автомобиль подарили Лонгории. По какой причине актриса решила с ним расстаться, неизвестно.

На сегодняшний день Aston Martin, некогда рассекающий по легендарной Вистериа Лейн, выставлен на eBay. Его стартовая стоимость соствляет 39 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Tmz .