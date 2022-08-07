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Август разрушит жизнь 3 знаков зодиака: их ждут большие потрясения

7 августа 2022 17:00
Август разрушит жизнь 3 знаков зодиака: их ждут большие потрясения

Стало известно, для кого последний месяц лета 2022 станет временем испытаний.

Астрологи предупреждают – август 2022 принесет некоторым знакам зодиака много проблем и потрясений. Однако есть и плюсы: черная полоса, которую звезды сулят представителям трех знаков, принесет свои плоды. События, которые ожидают их в последний месяц лета, заставят переосмыслить свои цели и принципы, а также подумать над тем, стоит ли изменить что-то в своей жизни.

Рак

Небесные светила говорят, что в августе 2022 Ракам придется изрядно понервничать. Сколько бы усилий они не прикладывали, все будет буквально валиться у них из рук.

Особенно сложным этот период окажется для работающих представителей знака: в последний месяц лета им придется столкнуться с проблемами в офисе. Возможен крупный конфликт с руководством или с коллегами.

Эта ситуация отразится на заработке. Астрологи в принципе рекомендуют Ракам быть осторожнее с деньгами – любое неверное решение приведет к финансовому краху. В личной жизни также возникнут сложности: уроженцы знака почувствуют, что они со второй половинкой сильно отдалились друг от друга.

Рыбы

Август будет настолько тяжелым месяцем в жизни Рыб, что им стоит заранее морально подготовиться. Неприятности будут сыпаться на головы уроженцев водного знака словно из рога изобилия. Во-первых, их ждут конфликты на работе.

Дело примет настолько серьезный оборот, что дойдет до увольнения. Соответственно, возникнут трудности с деньгами.

Во-вторых, в романтических отношениях тоже возникнут сложности и недопонимание с партнером. В какой-то момент Рыбы почувствуют себя настолько измотанными, что решат разорвать любовный союз. Однако звезды советуют им не рубить с плеча и хорошенько подумать, прежде чем предлагать избраннику расстаться.

Весы

Еще один знак зодиака, в жизнь которого придут большие проблемы – это Весы. Представителям воздушного знака в августе 2022 года нужно быть очень аккуратными на работе. При этом речь идет не только об исполнении своих обязанностей, но и об отношениях с коллегами – может вспыхнуть серьезный конфликт. В голову Весов даже придет мысль о смене места работы.

Однако, чтобы не потерять в деньгах, им придется отказаться от этой идеи. Уроженцы знака, состоящие в паре, решат, что настало время для расставания.

Тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, лучше повременить с новыми знакомствами – ни к чему хорошему они не приведут.

Елена Королева
Елена Королева
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