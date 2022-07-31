Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Аверин дал совет, как быстро постройнеть: всего два продукта

Аверин дал совет, как быстро постройнеть: всего два продукта

31 июля 2022 13:51
Аверин дал совет, как быстро постройнеть: всего два продукта

Метод артиста доступен всем.

Несмотря на плотный рабочий график, Максим Аверин находит время и способы поддерживать хорошую физическую форму. Одним из своих методов он поделился в интервью:

«У меня есть специальная диета — я хорошо завтракаю. Я съедаю гречку, которая была заварена с вечера кефиром, советую всем. Это самый лучший абсорбент. Ты очень быстро приходишь в форму».

Сейчас 46-летний Аверин на пике славы, но все же готов к тому, что однажды его востребованность в кино и театре пойдет на спад. В этом случае артист отказался «выходить в окно» или отвернуться от сценического ремесла. Он нашел для себя другой выход.

«Предположим, вдруг я стану неинтересен профессии, а это может произойти в разных ситуациях по-разному, я найду свое место в этом искусстве в другом ракурсе. Я все равно буду там, даже гардеробщиком могу быть», — поделился Максим в программе «Он и она».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Читать далее 1 августа 2022
Отчаявшаяся Лобода решилась на откровения: «Мы не вернемся» Отчаявшаяся Лобода решилась на откровения: «Мы не вернемся» Читать далее 1 августа 2022
Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Читать далее 1 августа 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Читать далее 31 июля 2022
Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Читать далее 1 августа 2022
Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Читать далее 1 августа 2022
Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов Не только Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Related video