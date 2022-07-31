Аверин дал совет, как быстро постройнеть: всего два продукта

Несмотря на плотный рабочий график, Максим Аверин находит время и способы поддерживать хорошую физическую форму. Одним из своих методов он поделился в интервью:

«У меня есть специальная диета — я хорошо завтракаю. Я съедаю гречку, которая была заварена с вечера кефиром, советую всем. Это самый лучший абсорбент. Ты очень быстро приходишь в форму».

Сейчас 46-летний Аверин на пике славы, но все же готов к тому, что однажды его востребованность в кино и театре пойдет на спад. В этом случае артист отказался «выходить в окно» или отвернуться от сценического ремесла. Он нашел для себя другой выход.