Авербух разрушил надежды тех, кто хочет найти счастье в Америке

В 90-е Илья Авербух вместе со многими известными россиянам спортсменами перебрался в США, где продолжал спортивную карьеру. По ее завершению, он вернулся на родину, чем немало удивил коллег, крутящих ему пальцем у виска.

Никто не верил, что Авербух добьется чего-то в России, а фигурист, напротив, понимал, чего ему не даст Америка. Оказалось, что это государство лишь на первый взгляд предоставляет широкие возможности, а американская мечта и вовсе не так прекрасна.

«Это страна с отработанной системой ипотек и кредитов. Ты влезаешь в эту долговую яму, из которой потом вылезти уже не можешь», — поделился Илья в интервью «Ведомостям ».

Спортсмен также добавил, что переезжать за океан с большими амбициями и планами не стоит. В отличие от звездных друзей, Авербух знал, что никто в США не даст ему реализовать себя как создателя ледового шоу, выделив ему место лишь в низшем тренерстве.

Американской мечте не удалось провести олимпийского чемпиона: он вернулся домой и первым задал моду на телевизионные выступления на льду, после чего за ним последовали Навка, Жулин и другие.