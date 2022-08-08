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Авербух изящно унизил стареющего Ягудина: вот что он заявил

8 августа 2022 17:40
Авербух изящно унизил стареющего Ягудина: вот что он заявил

Фанаты не ожидали подобного поведения от фигуриста.

Илья Авербух поиздевался над Алексеем Ягудиным. Инцидент произошел во время шоу «Чемпионы».

В эффектном ледовом представлении Авербуху удалось собрать множество прославленных фигуристов, среди которых был и Ягудин. Спортсмен сам объявлял участников программы, а перед выступлением Ягудина назвал его перспективным фигуристом.

Подобное заявление очень удивило самого Ягудина. Уже после проката фигурист попытался узнать, что именно имел в виду коллега и в ответ услышал издевку, связанную с его возрастом. Дело в том, что Авербух прекрасно знал, что весной Ягудин отметил 42-летие и уже никогда при всем желании не сможет оказаться в профессиональном спорте.

«Я объявлял тебя как будущее мужского одиночного катания, от которого мы ждем больших побед», — цитирует слова фигуриста портал Sport24.

Ягудин, однако, не оскорбился заявлению коллеги. Он отметил, что почувствовал лишь «истинную любовь и поддержку». Ранее же фигурист неоднократно рассказывал, что отношения с Авербухом построены на взаимных подколках друг друга.

Фото: Globallookpress.com, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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