Авербух изящно унизил стареющего Ягудина: вот что он заявил

Илья Авербух поиздевался над Алексеем Ягудиным. Инцидент произошел во время шоу «Чемпионы».

В эффектном ледовом представлении Авербуху удалось собрать множество прославленных фигуристов, среди которых был и Ягудин. Спортсмен сам объявлял участников программы, а перед выступлением Ягудина назвал его перспективным фигуристом.

Подобное заявление очень удивило самого Ягудина. Уже после проката фигурист попытался узнать, что именно имел в виду коллега и в ответ услышал издевку, связанную с его возрастом. Дело в том, что Авербух прекрасно знал, что весной Ягудин отметил 42-летие и уже никогда при всем желании не сможет оказаться в профессиональном спорте.

«Я объявлял тебя как будущее мужского одиночного катания, от которого мы ждем больших побед», — цитирует слова фигуриста портал Sport24 .

Ягудин, однако, не оскорбился заявлению коллеги. Он отметил, что почувствовал лишь «истинную любовь и поддержку». Ранее же фигурист неоднократно рассказывал, что отношения с Авербухом построены на взаимных подколках друг друга.