Авербух изящно унизил стареющего Ягудина: вот что он заявил
Фанаты не ожидали подобного поведения от фигуриста.
Илья Авербух поиздевался над Алексеем Ягудиным. Инцидент произошел во время шоу «Чемпионы».
В эффектном ледовом представлении Авербуху удалось собрать множество прославленных фигуристов, среди которых был и Ягудин. Спортсмен сам объявлял участников программы, а перед выступлением Ягудина назвал его перспективным фигуристом.
Подобное заявление очень удивило самого Ягудина. Уже после проката фигурист попытался узнать, что именно имел в виду коллега и в ответ услышал издевку, связанную с его возрастом. Дело в том, что Авербух прекрасно знал, что весной Ягудин отметил 42-летие и уже никогда при всем желании не сможет оказаться в профессиональном спорте.
«Я объявлял тебя как будущее мужского одиночного катания, от которого мы ждем больших побед», — цитирует слова фигуриста портал Sport24.
Ягудин, однако, не оскорбился заявлению коллеги. Он отметил, что почувствовал лишь «истинную любовь и поддержку». Ранее же фигурист неоднократно рассказывал, что отношения с Авербухом построены на взаимных подколках друг друга.