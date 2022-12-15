Авария изменила Пейдж из «Зачарованных» до неузнаваемости: пластика не помогла

Известность пришла к красавице Роуз МакГоун после съемок в популярном сериале «Зачарованные». Когда из каста ушла Шэннен Доэрти, создатели проекта начали поиски актрисы на роль новой героини Пейдж, и выбор пал на молодую актрису. Сериал сделал МакГоун звездой и открыл двери в мир большого кино: сам Квентин Тарантино называл ее своей музой и приглашал в фильмы. Поклонники считали, что Роуз — эталон красоты, и отмечали ее нежный овал лица и большие глаза.

Но автомобильная авария в 2007 году все изменила. Актриса была в солнцезащитных очках, стекла из которых впились ей в лицо. Врачи приложили все силы, чтобы вернуть красоту МакГоун, и провели несколько операций. Но пластика не помогла — авария изменила Роуз до неузнаваемости.

Формы век и бровей актрисы приняли неестественный вид, нос стал уже, а скулы — острее. Из-за этого Роуз перестала выглядеть милой и невинной, приобрела более «хищный» облик. Хейтеры подозревают, что после первых операций актриса продолжила менять внешность, став поклонницей пластики.