Атос ушел от жены к студентке: на них неловко смотреть (фото)

Разница в возрасте у супругов до сих пор бросается в глаза.

Вениамин Смехов познакомился со своей первой женой Аллой еще во время учебы. Будущая звезда экрана практически сразу влюбился в незнакомку и уже спустя несколько недель сделал ей предложение. Чувства супругов крепли день ото дня, но, как оказалось, не выдержали испытания славой.

Так, после выхода ленты «Д’Артаньян и три мушкетера» поклонницы со всей страны завалили артиста письмами. Миллионы женщин мечтали познакомиться с экранным Атосом, а сам он не отказывался от встреч с ними. Как позднее признавался сам Смехов, он не был верен своей жене, а однажды решил окончательно разорвать с ней все связи.

Причиной развода стала студентка Галина Аксенова, которая была на 20 лет младше артиста. Судьбоносная встреча произошла во время практики девушки в Театре на Таганке, где служил актер. И Смехов в итоге не смог сдержать своих чувств, влюбившись в Галину.

Далеко не все приняли новый роман знаменитости. Как утверждали его знакомые, Смехов и Аксенова выглядят не как возлюбленные, а как отец и дочь из-за слишком большой разницы в возрасте. Однако влюбленные все равно решили связать себя узами брака.

Второй союз артиста оказался намного крепче первого. Вот уже 43 года они живут в мире и согласии и находят друг в друге поддержку и опору.