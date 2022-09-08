Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов

Самый первый знак в зодиакальном круге известен своим сложным характером. А как иначе – Овну покровительствует Марс, красная планета, названная в честь древнеримского бога войны. Его стихия – огонь, разрушительный и в то же время завораживающий. Овны вызывают у окружающих противоречивые эмоции, быть может, потому, что у них самих есть две стороны – темная и светлая. Астрологи рассказали, какие же недостатки уроженцев знака стоит считать главными – их всего три.

Гордые

Огненный знак удивительно честолюбив – ему доставляет огромное удовольствие видеть себя на самом верху Олимпа, наслаждаться всеми доступными почестями и привилегиями. Гордость подталкивает Овнов на новые свершения и победы.

Возможно, при другом раскладе, – иначе говоря, родись они под другим знаком – они давно бы успокоились и наслаждались тем, что уже имеют.

Однако тщеславие подстегивает уроженцев знака на подвиги, и это, в общем-то, неплохо, если не брать в расчет того, что на пути к заветной цели Овен не гнушается устранять соперников самыми грязными способами.

Агрессивные

Представителям огненного знака не нужно особого повода для того, чтобы продемонстрировать свой буйный характер. Они быстро воспламеняются, причем в качестве роковой искры может послужить буквально что угодно – неосторожное слово в их адрес, изменения в планах на день, официант, который слишком долго не несет заказ…

Предугадать, в какой момент агрессия Овнов даст о себе знать, невозможно.

Всем, кому не повезло оказаться в эпицентре урагана, остается лишь закрыть глаза, зажмуриться и понадеяться на то, что бушующая стихия не заденет их. Увы и ах, энергии у Овнов хватит на то, чтобы втянуть в конфликт всех, кто находится поблизости.

Властные

О том, как сильно Овны любят власть, можно слагать баллады. Представители огненного знака так тянутся к заветной короне, так мечтают о ней, что любому, кто посмеет встать на их пути, как минимум сильно не поздоровится.

Особенно достается, конечно, другим претендентам на желанные лавры – конкурентов Овны устраняют весьма изобретательно.

Они способны как ударить в спину, так и вызвать на поединок, и сложно сказать, какой из этих двух вариантов самый безопасный. Во имя своей цели беспощадный и властолюбивый Овен пойдет на все, даже на сделку со своей совестью. Хотя постойте, какая у уроженцев этого знака может быть совесть?